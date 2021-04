Giappone, per i ricchi la pandemia è un affare: patrimoni aumentati del 50% (Di venerdì 23 aprile 2021) TOKYO – Le persone più ricche del Giappone hanno accumulato più ricchezza nell’ultimo anno nonostante la pandemia, e il valore dei loro patrimoni è aumentato del 50%. Il patrimonio netto complessivo delle 50 persone più ricche del Paese è aumentato del 48% a oltre 200 miliardi di euro, principalmente grazie al traino delle esportazioni in alcuni settori e alla crescita del 54% dei rendimenti dei titoli del Nikkei Stock Average. Leggi su dire (Di venerdì 23 aprile 2021) TOKYO – Le persone più ricche del Giappone hanno accumulato più ricchezza nell’ultimo anno nonostante la pandemia, e il valore dei loro patrimoni è aumentato del 50%. Il patrimonio netto complessivo delle 50 persone più ricche del Paese è aumentato del 48% a oltre 200 miliardi di euro, principalmente grazie al traino delle esportazioni in alcuni settori e alla crescita del 54% dei rendimenti dei titoli del Nikkei Stock Average.

