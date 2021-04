' Felicissima sera' su Canale 5 | ' Stasera Totti farà cose mai viste'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì 23 aprile andrà in onda su5 la seconda puntata di, lo show condotto da Pio e Amedeo. E per questa penultima puntata ci sarà un ospite speciale: Francesco. ...

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite della trasmissione 'Felicissima Sera' - condotta da Pio e Amedeo - venerdì 23 aprile…

Venerdì 23 aprile andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di, lo show condotto da Pio e Amedeo. E per questa penultima puntata ci sarà un ospite speciale: Francesco Totti . Stando a quanto dichiarato dal duo, l'ex capitano della Roma 'Farà cose ..., Pio e Amedeo: anticipazioni seconda puntata 23 aprile Dopo il debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 4.070.000 spettatori pari al 20.1% di share,, lo show ...Ieri sera il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Zlatan ... Intervistato da Milan TV, ha così commentato il prolungamento annuale con il club: «Mi sento molto felice. Resto un altro anno ed ...Il cantautore Aleandro Baldi torna in tv, ospite stasera venerdì 23 aprile 2021 del programma di Canale 5, Felicissima Sera in prima serata. Una presenza annunciata dallo stesso Baldi sui propri ...