Elisabetta Canalis confessa: «Il sesso con Brian non è più come una volta» (Di venerdì 23 aprile 2021) Elisabetta Canalis ha parlato per la prima volta della sua intimità con il marito, il chirurgo americano Brian Perri. Elisabetta e Brian sono sposati dal 2014 e dal 2015 sono diventati genitori di Skyler Eva. La nascita della bambina, come prevedibile, ha cambiato molte cose nel loro rapporto che comunque prosegue a gonfie vele. L’ex velina ha confessato di essere ancora molto innamorata di Brian e di essere in grande sintonia con il marito anche se la loro intimità è molto cambiata. «La vita è cambiata e anche il sesso», ha confessato la ex velina a Panorama Wellness. «Il sesso è importante ma che stanchezza a volte!», ha aggiunto spiegando come la bambina abbia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 aprile 2021)ha parlato per la primadella sua intimità con il marito, il chirurgo americanoPerri.sono sposati dal 2014 e dal 2015 sono diventati genitori di Skyler Eva. La nascita della bambina,prevedibile, ha cambiato molte cose nel loro rapporto che comunque prosegue a gonfie vele. L’ex velina hato di essere ancora molto innamorata die di essere in grande sintonia con il marito anche se la loro intimità è molto cambiata. «La vita è cambiata e anche il», hato la ex velina a Panorama Wellness. «Ilè importante ma che stanchezza a volte!», ha aggiunto spiegandola bambina abbia ...

Elisabetta Canalis confessa: «Il…"

