Donatella Rettore e Marcella Bella ospiti a Verissimo il 24 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Queste le parole di Donatella Rettore, ospite con Marcella Bella domani 24 aprile a Verissimo. Adesso non siamo amiche, siamo sorelle. La famiglia Bella mi ha adottata”. Da grandi rivali sul palco a grandi amiche nella vita. Nella loro prima intervista insieme, le due cantanti parlano delle loro passate incomprensioni, nate durante un Sanremo del 1986. Marcella confida: “Donatella è una grande provocatrice ed io sono una che s’infiamma in un attimo. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse – prosegue – era un po’ prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock”. Rettore e Marcella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Queste le parole di, ospite condomani 24. Adesso non siamo amiche, siamo sorelle. La famigliami ha adottata”. Da grandi rivali sul palco a grandi amiche nella vita. Nella loro prima intervista insieme, le due cantanti parlano delle loro passate incomprensioni, nate durante un Sanremo del 1986.confida: “è una grande provocatrice ed io sono una che s’infiamma in un attimo. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse – prosegue – era un po’ prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock”....

Advertising

SpettacoliNEWS : A #Verissimo Marcella Bella e @Rettore_: 'Adesso io e Marcella non siamo amiche, siamo sorelle' - SMSNEWSOFFICIAL : A VERISSIMO MARCELLA BELLA E DONATELLA RETTORE: “Adesso io e Marcella non siamo amiche, siamo sorelle” - VgnDrd : RT @myssstanelenoir: tw// Vasco Rossi Non è possibile entrare in un negozio di musica e trovare vinili di Vasco Rossi e Ramazzotti ma non… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * SABATO 24 APRILE: « APPUNTAMENTO CON MARCELLA BELLA, DONATELLA RETTORE E MONICA GUERRITO… - MikyS03 : Questa settimana a #Verissimo: -Marcella Bella e Donatella Rettore; -Monica Guerritore; -Lorella Cuccarini, Arisa… -