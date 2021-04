Divorzio Rousseau-M5S | i grillini non pagano i debiti e l’associazione di Casaleggio cambia strada

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Dopo mesi di rottura annunciata, arriva iltra M5S eguidata da Daviderompe con i: “Scelta dolorosa ma inevitabile. Troppimo: faremo un web laico aperto a tutti i cittadini”. E i dipendenti finiscono in cassa integrazione. Il giorno dopo la scadenza dell’ultimatum imposta daper il pagamento di 450mila euro diaccumulati dal M5S, tra il Movimento eè dunque rottura definitiva. Idovranno trovare un’altra piattaforma per le loro votazioni online.rompe con il M5S: “Oggi siamo a terra, ma ci ...

Lo annuncia la stessa Associazionein un post sul Blog delle Stelle: "Associazionecambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato ...Ilè definitivo. Il giorno dopo la scandenza dell'ultimatum imposta daper il pagamento degli oltre 400mila euro di debiti accumulati dal M5S, tra il Movimento e Davide Casaleggio non c'...La lite con Davide Casaleggio alla fine non si ricompone e le strade del Movimento Cinquestelle e dell’associazione Rousseau si dividono: arriva il divorzio. Sul blog pentastellato l’annuncio ...Il divorzio era nell’aria, ma ora è ufficiale: Il Movimento 5 Stelle non si avvarrà più della piattaforma Rousseau. A darne notizie è l’Ansa, che riporta anche l’aspro botta e risposta ...