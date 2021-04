Didattica alle superiori e vaccini nelle isole: doppia ordinanza di De Luca (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono in via di pubblicazione due ordinanze a firma del Presidente Vincenzo De Luca con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguardanti la scuola e il piano vaccinale. Se ne anticipano i contenuti. ordinanza n. 15 del 23 aprile 2021 (Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività Didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado): Si richiamano i Dirigenti scolastici alla puntuale applicazione delle Linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020, come integrate dalle Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-Covid-19- Rapporto ISS Covid -19 n.4/2021. E si dispone: – che ove il rispetto della soglia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono in via di pubblicazione due ordinanze a firma del Presidente Vincenzo Decon ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguardanti la scuola e il piano vaccinale. Se ne anticipano i contenuti.n. 15 del 23 aprile 2021 (Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attivitàin presenzascuole secondarie di secondo grado): Si richiamano i Dirigenti scolastici alla puntuale applicazione delle Linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020, come integrate dIndicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-Covid-19- Rapporto ISS Covid -19 n.4/2021. E si dispone: – che ove il rispetto della soglia ...

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - anteprima24 : ** Didattica alle superiori e vaccini nelle #Isole: doppia #Ordinanza di De Luca ** - timbusiness : #TIM e @GoogleForEdu insieme con il #webinar 'Google Workspace for Education: Overview: condividere e collaborare a… - TargatoCN : Dalla didattica a distanza alle lezioni all'aperto - TirrenoLivorno : Furto alle Don Angeli di via Dudley. Il preside Antonio Manfredini: 'Servivano per la didattica a distanza dei raga… -