Dalla Regione Campania 170 mln agli ospedali campani: via alle gare d’appalto (Di venerdì 23 aprile 2021) La Regione campania ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria, per una cifra di oltre 170 milioni di euro. I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal ministero della Salute: si possono avviare le gare per lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della campania. Lo comunica Palazzo Santa Lucia. A questi interventi si aggiungono gli interventi per oltre un miliardo che prevedono tra l’altro le progettazioni dei nuovi ospedali di Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera sorrentina. Tra gli interventi spunta quello dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, da 15 milioni 714 mila euro, per la nuova Utic ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) Laha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria, per una cifra di oltre 170 milioni di euro. I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal ministero della Salute: si possono avviare leper lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della. Lo comunica Palazzo Santa Lucia. A questi interventi si aggiungono gli interventi per oltre un miliardo che prevedono tra l’altro le progettazioni dei nuovidi Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera sorrentina. Tra gli interventi spunta quello dell’Aziendaera universitaria Federico II, da 15 milioni 714 mila euro, per la nuova Utic ...

