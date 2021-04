Crotone | Cosmi | «Alla squadra non manca coraggio | ho sentito commenti imbarazzanti»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Parma: le sue dichiarazioni Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni. PARMA – «Noi l’unicache vediamo vicino è il Parma, riuscire a recuperare una posizione avrebbe un significato importante. Essere ultimi o penultimi per la retrocessione non cambierebbe nulla, ma per me e per la società sì. L’idea che mi sono fatto di questala racconterò con più precisione a fine campionato, in maniera abbastanza unanime si fa riferimento a una fragilità emotiva, psicologica. Questo credo sia il filo conduttore di questa. Anche quando ha espresso qualcosa di concreto, questa ...

Serseha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Parma -, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: 'Non possiamo fare una partita in riferimento a quello che c'è ...Commenta per primo Serse, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma : 'Non possiamo fare una partita in riferimento a quello che c'è stato all'andata, è troppo ...Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Parma: le sue dichiarazioni Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista ...Il secondo anticipo della 33a giornata di Serie A in programma domani, propone la sfida tra Parma e Crotone. Penultima ... mentre Gervinho è insidiato da Valentin Mihaila. Serse Cosmi schiererà, Alex ...