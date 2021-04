Conversazioni sul futuro dell’abitare. Flos: la luce è un trait d’union (Di sabato 24 aprile 2021) L’imprescindibile bisogno di percepirne la fisicità sta nella sua essenza quasi eterea: la luce proietta, esce dal suo alveo, si sparge sulle cose. «È fatta di chiaroscuri, anche di ombre, impatta tantissimo sulla percezione di un ambiente. Per capirla, occorre farne esperienza», spiega Roberta Silva, Ceo di Flos. Per tale ragione, il digitale non potrà mai soppiantare il contatto dal vivo. Magari supportarlo, questo sì: «Per innamorarsi di una lampada, è opportuno vederla. Per il futuro immagino un equilibrio tra online e offline, un dialogo tra i due territori». Roberta Silva, Ceo di FlosLa luce è anche un linguaggio. Com’è cambiato in questi mesi il suo modo di raccontare lo spazio? «La crisi ha solo accelerato un mutamento che era già in essere. A essere diversa, oggi, è la sensibilità ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) L’imprescindibile bisogno di percepirne la fisicità sta nella sua essenza quasi eterea: laproietta, esce dal suo alveo, si sparge sulle cose. «È fatta di chiaroscuri, anche di ombre, impatta tantissimo sulla percezione di un ambiente. Per capirla, occorre farne esperienza», spiega Roberta Silva, Ceo di. Per tale ragione, il digitale non potrà mai soppiantare il contatto dal vivo. Magari supportarlo, questo sì: «Per innamorarsi di una lampada, è opportuno vederla. Per ilimmagino un equilibrio tra online e offline, un dialogo tra i due territori». Roberta Silva, Ceo diLaè anche un linguaggio. Com’è cambiato in questi mesi il suo modo di raccontare lo spazio? «La crisi ha solo accelerato un mutamento che era già in essere. A essere diversa, oggi, è la sensibilità ...

Advertising

Tg1Rai : Il crollo del #PonteMorandi. In esclusiva, stasera a #Tv7, le conversazioni in viva voce degli indagati sul risparm… - AD_italia : #incaseyoumissedit Conversazioni sul futuro dell’abitare. Simmons: dormire bene - AD Italia - davidedalmaso : RT @avanzi_: #neweuropeanbauhaus: Avanzi, insieme al @ComuneMI ed @EUROCITIES, organizza un ciclo di conversazioni online sul tema #educazi… - MariaMusto19 : RT @Tg1Rai: Il crollo del #PonteMorandi. In esclusiva, stasera a #Tv7, le conversazioni in viva voce degli indagati sul risparmio nelle man… - LeddiMarco : RT @Tg1Rai: Il crollo del #PonteMorandi. In esclusiva, stasera a #Tv7, le conversazioni in viva voce degli indagati sul risparmio nelle man… -