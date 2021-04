Confusione durante la pandemia: il web, giungla arginata dall’informazione seria online (Di venerdì 23 aprile 2021) Presentato, a Palazzo Giustiniani a Roma, il Rapporto Ital Communications-Censis, “Disinformazione e fake news durante la pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione”. Obiettivo della ricerca: evidenziare il ruolo svolto in Italia dai professionisti delle agenzie di comunicazione nel garantire qualità e veridicità alle notizie e mantenere, così, un sistema dell’informazione libero e pluralista. Per la prima volta, i media, vecchi e nuovi, hanno avuto difficoltà a governare un contesto di improvvisa moltiplicazione della domanda, a causa della pandemia, confermando di avere sempre più bisogno di figure esterne affidabili e competenti. Per il 49,7% degli italiani, infatti, la comunicazione sul Covid-19 è stata confusa, per il 39,5% ansiogena (un dato che sale al 50,7% tra i più giovani), per il 34,7% eccessiva e solo per il 13,9% ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Presentato, a Palazzo Giustiniani a Roma, il Rapporto Ital Communications-Censis, “Disinformazione e fake newsla: il ruolo delle agenzie di comunicazione”. Obiettivo della ricerca: evidenziare il ruolo svolto in Italia dai professionisti delle agenzie di comunicazione nel garantire qualità e veridicità alle notizie e mantenere, così, un sistema dell’informazione libero e pluralista. Per la prima volta, i media, vecchi e nuovi, hanno avuto difficoltà a governare un contesto di improvvisa moltiplicazione della domanda, a causa della, confermando di avere sempre più bisogno di figure esterne affidabili e competenti. Per il 49,7% degli italiani, infatti, la comunicazione sul Covid-19 è stata confusa, per il 39,5% ansiogena (un dato che sale al 50,7% tra i più giovani), per il 34,7% eccessiva e solo per il 13,9% ...

