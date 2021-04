Choc a Ostia, picchia violentemente la compagna davanti ai figlioletti: 42enne denunciato (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha aggredito con schiaffi e pugni la sua convivente, tutto sotto gli occhi dei 3 figli della donna, due dei quali in tenerissima età. E’ successo la notte scorsa a Ostia. Leggi anche: Roma. «Da tempo ero il suo bersaglio»: 47enne ubriaco picchia la compagna e le frattura una mano L’incubo vissuto da una donna, il figlio avvisa i Carabinieri E’ stato proprio il figlio maggiore della vittima a chiedere aiuto ai Carabinieri che, una volta intervenuti sul posto, hanno bloccato l’esagitato. La donna, che ha riportato alcune ferite curate dal personale sanitario dell’ospedale G.B Grassi di Ostia, è stata accompagnata insieme ai figli nell’abitazione di una congiunta. L’uomo, invece, un 42enne di Ostia già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha aggredito con schiaffi e pugni la sua convivente, tutto sotto gli occhi dei 3 figli della donna, due dei quali in tenerissima età. E’ successo la notte scorsa a. Leggi anche: Roma. «Da tempo ero il suo bersaglio»: 47enne ubriacolae le frattura una mano L’incubo vissuto da una donna, il figlio avvisa i Carabinieri E’ stato proprio il figlio maggiore della vittima a chiedere aiuto ai Carabinieri che, una volta intervenuti sul posto, hanno bloccato l’esagitato. La donna, che ha riportato alcune ferite curate dal personale sanitario dell’ospedale G.B Grassi di, è stata acta insieme ai figli nell’abitazione di una congiunta. L’uomo, invece, undigià gravato da precedenti in materia di stupefacenti, è stato ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Ostia, picchia violentemente la compagna davanti ai figlioletti: 42enne denunciato - CorriereCitta : Choc ad Ostia, trovato cadavere in auto: ecco cosa è successo - 79_Alessio : RT @romatoday: #Ostia choc: per sfuggire al controllo minaccia i carabinieri con una siringa, poi si 'buca' il collo - romatoday : #Ostia choc: per sfuggire al controllo minaccia i carabinieri con una siringa, poi si 'buca' il collo… -