Ceferin continua ad attaccare la Super Lega: “I club devono decidere. Tutti devono affrontare le conseguenze” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ceferin, in un’intervista telefonica con l’AP, è tornato a parlare della Super Lega e di quei club che non hanno esplicitato ufficialmente l’uscita dal progetto: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono Super League o se sono un club europeo. Se dicono che sono nella Super League, allora non giocheranno in Champions League, ovviamente e se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Sanzioni? Stiamo ancora aspettando perizia Legale e poi vedremo, ma Tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me, è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021), in un’intervista telefonica con l’AP, è tornato a parlare dellae di queiche non hanno esplicitato ufficialmente l’uscita dal progetto: “È chiaro che idovrannose sonoLeague o se sono uneuropeo. Se dicono che sono nellaLeague, allora non giocheranno in Champions League, ovviamente e se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Sanzioni? Stiamo ancora aspettando periziale e poi vedremo, maleper le loro decisioni e lo sanno. Per me, è una situazione molto diversa tra iche hanno ammesso il loro ...

