Calcio: Bordeaux rischia fallimento, Lizarazu 'Situazione grave' (Di venerdì 23 aprile 2021) Società in amministrazione controllata, l'ex calciatore: "E' un dolore e anche altri club rischiano" Bordeaux (FRANCIA) - Il Bordeaux rischia il fallimento. Lo storico club francese è alle prese con ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Società in amministrazione controllata, l'ex calciatore: "E' un dolore e anche altri clubno"(FRANCIA) - Ilil. Lo storico club francese è alle prese con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bordeaux Calcio: Bordeaux rischia fallimento, Lizarazu 'Situazione grave' Per me è un dolore, il Bordeaux è il mio club, lo è stato per 12 anni. Bisognerebbe fare attenzione quando si vende una squadra. Le società di calcio non sono imprese come le altre e quando vediamo ...

Steve Savidan: il gol nel sangue e un cuore matto La sua scelta però cade sul Valenciennes, nobile decaduta del calcio francese che milita nel ... Etienne, di Bordeaux, Monaco e perfino dell'Olympique Marsiglia. A Valenciennes Savidan sta come un Papa ...

Covid e Mediapro, il Bordeaux in amministrazione controllata L'emergenza Coronavirus e il caos legato ai Calcio e Finanza Il futuro del Bordeaux è a rischio, serve un acquirente (ANSA) – ROMA, 23 APR – Si complica maledettamente il futuro societario del Bordeaux, uno dei club di riferimento del calcio francese, che ha vinto per sei volte nella storia il titolo nazionale ...

Calcio: il futuro del Bordeaux a rischio,serve un acquirente (ANSA) – ROMA, 23 APR – Si complica maledettamente il futuro societario del Bordeaux, uno dei club di riferimento del calcio francese, che ha vinto per sei volte nella storia il titolo ...

