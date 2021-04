Advocacy advertising | ecco la tecnica utilizzata per diffondere il dissenso su Bonus Pc e Internet

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’è una forma pubblicitaria finalizzata a promuovere un consenso rispetto a tematiche su cui esiste una divergenza di opinioni. Qualche esempio concreto? L’può essereper le campagne a favore dei diritti di alcune categorie di persone. Per le campagne a favore dei privilegi di un certo settore. Per le campagne contro la pressione fiscale su determinati professionisti e la lista potrebbe proseguire ancora a lungo. L’corre sui social network Nell’era digitale 4.0, qual è uno dei metodi più efficaci per fare? Tramite i social network ovviamente e per l’utente medio diventa sempre più difficile districarsi nel mare magnum dei contenuti online. ...