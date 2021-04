25 aprile | Camera organizza viaggio memoria online

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : aprile Camera

RagusaNews

Sui social network di Montecitorio vengono pubblicati materiali dell'Archivio storico e della Biblioteca della, spiega una nota. "A cura dell'Ufficio Stampa, infine, una testimonianza speciale"...Lunedì 26nell'area di via Bra, in frazione Ronchi, saranno nuovamente presenti con i loro ...le commissioni di formazione dei prezzi dei bovini e delle derrate alimentari gestite dalla...A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 6°C, lo zero ...ROMA, 23 APR - In occasione della Festa della Liberazione, la Camera dei deputati propone un viaggio nella memoria, attraverso racconti, documenti e testimonianze inedite di una data chiave della ...