WTA Istanbul 2021 | risultati 22 aprile | Mertens | Kudermetova e Ferro ai quarti Eliminate Kanepi e Golubic

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale del WTA di. Nessun problema per la russa Veronikache ha superato nettamente l’estone Kaiacon il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezza. Un match dominato per larghi tratti dalla numero 29 del mondo che al prossimo turno affronterà Ana Bogdan. La rumena a sua volta è stata autrice di una prova di buonissimo livello che le ha consentito di eliminare in due set (6-3 6-3) la ceca Barbora Krejcikova. La belga Elisedopo aver vinto il primo set 6-4 contro la svizzera Viktorijaha perso il secondo con lo stesso punteggio. La numero 17 del mondo, però, è stata brava a vincere il terzo 6-1. A chiudere il quadro degli ottavi di finale del WTA di...