Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 17:15 (Di giovedì 22 aprile 2021) Viabilità 2021 22 APRILE ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALL APROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE CON PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ RIAPERTA LA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO TRA VIA ACCADEMIA DELI AGIATA E VIA DEI GEORGOFILI IN DIREZIONE DLE CENTRO CHIUSO IN PRECEDENZA PER INCIDENTE SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA E ASEGUIRE SI RALLENTA TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTR EIN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24 MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)22 APRILE ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALL APROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE CON PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ RIAPERTA LA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO TRA VIA ACCADEMIA DELI AGIATA E VIA DEI GEORGOFILI IN DIREZIONE DLE CENTRO CHIUSO IN PRECEDENZA PER INCIDENTE SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA E ASEGUIRE SI RALLENTA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD MENTR EIN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24 MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 04 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ 2021 22 APRILE ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL' APPUNTAMENTO ... PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD A1 MILANO ...

