Truffe banche | conti svuotati con un sms | attenzione

(Di giovedì 22 aprile 2021)di ignare vittime attraverso un sms. Non è un titolo di un film ma quello che è accaduto negli ultimi giorni a diversi cittadini. Purtroppo in tutta Europa negli ultimi anni leviaggiano sempre di più attraverso i mezzi tecnologici. Tutti siamo ormai abituati a rispondere a messaggi e chiamate, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

WalinoPupino : @fattoquotidiano @marcotravaglio Le banche sono corresponsabili di frodi e truffe! - PiacenzaPress : Truffe alle banche e raggiri sui fondi Covid, a Piacenza un’impresa fittizia per inviare fatture gonfiate - Se23rex : RT @salvosq: Ecco chi fa affari con il covid, la criminalità e le banche compiacenti !!! Bustarelle e finanziamenti a pioggia sulla base di… - salvosq : Ecco chi fa affari con il covid, la criminalità e le banche compiacenti !!! Bustarelle e finanziamenti a pioggia su… - Il_Paradroide : RT @Miti_Vigliero: Secondo la Guardia di finanza, organizzavano truffe alle banche e per ottenere illegalmente i finanziamenti pubblici leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe banche

E trae controlli fiscali infatti, i clienti sono sempre più preoccupati da una possibile ... In tanti a questo punto, si sono serviti dinon presenti in Italia. Ebbene sì, per tener ...... si rafforza e si potenzia la collaborazione tra le Forze dell'Ordine e le, dando concreta ... agli attacchi multivettoriali (cyber physical security), alleverso la clientela, agli atti ...Truffe banche: svuotati conti di ignare vittime attraverso un sms. Non è il titolo di un film ma quello che è accaduto a diversi cittadini.Oggi investire sta diventando una necessità per diversi utenti. Molto interessante la nuova piattaforma InvestoPro di Intesa Sanpaolo.