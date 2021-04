Tom Hardy batte Sean Connery nella classifica dei migliori attori britannici (Di giovedì 22 aprile 2021) Tom Hardy è stato eletto come il miglior attore britannico del 21esimo secolo da un sondaggio di Showcase Cinemas: l'attore ha superato Sean Connery, fermatosi al secondo posto. Tom Hardy è stato definito da un sondaggio di Showcase Cinemas come il migliore attore britannico del 21esimo secolo. Il protagonista di Locke e Inception è riuscito persino a superare Sir Sean Connery, fermatosi al secondo posto. Di seguito la classifica completa: Tom Hardy Sir Sean Connery Sir Anthony Hopkins Colin Firth Daniel Craig Benedict Cumberbatch Liam Neeson Sir Ian McKellen Gary Oldman Hugh Grant Tom Hardy ha debuttato nel mondo del cinema in Black Hawk Down e ha recitato in progetti quali Marie Antoniette, Sucker ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Tomè stato eletto come il miglior attore britannico del 21esimo secolo da un sondaggio di Showcase Cinemas: l'attore ha superato, fermatosi al secondo posto. Tomè stato definito da un sondaggio di Showcase Cinemas come il migliore attore britannico del 21esimo secolo. Il protagonista di Locke e Inception è riuscito persino a superare Sir, fermatosi al secondo posto. Di seguito lacompleta: TomSirSir Anthony Hopkins Colin Firth Daniel Craig Benedict Cumberbatch Liam Neeson Sir Ian McKellen Gary Oldman Hugh Grant Tomha debuttato nel mondo del cinema in Black Hawk Down e ha recitato in progetti quali Marie Antoniette, Sucker ...

