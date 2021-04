Terna: intesa con la comunità montana di Valle Camonica su progetto riassetto rete elettrica (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Terna: intesa con la comunità montana di Valle Camonica su progetto riassetto rete elettrica... - TernaSpA : 30 milioni di euro per il progetto di riassetto della Val Camonica, in Lombardia: raggiunta l’intesa con la Comunit… - VoceCamuna : Via 220 #tralicci da Cedegolo a Piancamuno: intesa tra @TernaSpA e la Comunità Montana #Vallecamonica - quibresciait : Riassetto delle rete elettrica, accordo tra Terna e Comunità Montana - (red.) È stata raggiunta oggi l’intesa tra… - TernaSpA : RT @ExpoClima: 7 TSO europei hanno firmato un memorandum d’intesa per EUROBAR, il progetto per l'interconnessione e la standardizzazione de… -