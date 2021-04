Tare | «Appena Inzaghi rientrerà firmerà il rinnovo con la Lazio»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il direttore sportivo della, Igli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Napoli-. “Vedendo i tempi che stiamo passando a livello mondiale la riqualificazione in Champions League sarebbe fondamentale per noi. I presupposti ci sono, ma non è purtroppo nelle nostre mani. Siamo venuti qui per cercare di vincere perché sarebbe davvero importante. Ci fa ben sperare il gioco della squadra, la determinazione”. Quando rientraanche il? “Sì. L’abbiamo già detto e ridetto”. Sulla stagione tra campionato e Champions. “Abbiamo fatto una grande Champions, tranne gli ultimi minuti dieci col Bruges che c’era molta tensione e la prima partita col Bayern Monaco agli ottavi. E’ stato frutto di un lavoro di tanti anni, coronato con la ...

Corriere dello Sport.it

Al Porto, in prestito dal West Ham,9 presenze. A fine stagione il ritorno in Inghilterra. ... E ancora: "riprendi Felipe, ritornerebbe sicuro da noi" . I laziali non lo hanno mai ...Lo ha preso Iglidal Barcellona nel 2019 per circa 6 milioni di euro. Una sola apparizione tra i grandi, contro la Juve il 20 luglio scorso.1' in campo e l'occasione di vedere Cristiano ...Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio del match contro il Napoli al Maradona. Questi i passaggi salienti del suo intervento: “Sicuramente la ...Il ds della Lazio ha parlato prima della sfida al Napoli che vale punti Champions: "Importante per il nostro futuro" ...