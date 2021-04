Superlega, Florentino Perez: “Milan e Juventus sono ancora dentro, chi esce paga” (Di giovedì 22 aprile 2021) Florentino Perez torna a parlare. L’argomento caldo è sempre la Superlega, nel mirino sono finiti i club che hanno fatto dietrofront, in particolar modo le squadre inglesi che hanno fatto saltare tutto. Il numero uno del Real Madrid ha fornito indicazioni alla trasmissione radio ‘El Larguero’, in onda su Cadena Ser: “ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. In vita mia non avevo mai visto tanta aggressività. Aggressività di gente che non vuole perdere i propri privilegi. La Superlega non è morta. Dicono che la Juventus se n’è andata, e non è così. Dicono che il Milan se n’è andato, e non è così. Anche gli inglesi sono ancora dentro, come il Barça. Siamo ancora tutti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021)torna a parlare. L’argomento caldo è sempre la, nel mirinofiniti i club che hanno fatto dietrofront, in particolar modo le squadre inglesi che hanno fatto saltare tutto. Il numero uno del Real Madrid ha fornito indicazioni alla trasmissione radio ‘El Larguero’, in onda su Cadena Ser: “ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. In vita mia non avevo mai visto tanta aggressività. Aggressività di gente che non vuole perdere i propri privilegi. Lanon è morta. Dicono che lase n’è andata, e non è così. Dicono che ilse n’è andato, e non è così. Anche gli inglesi, come il Barça. Siamotutti ...

