Superlega | Commisso | ' ingiusto sistema chiuso | serve meritocrazia'

(Di giovedì 22 aprile 2021) Firenze, 22 apr. - (Adnkronos) - "Sono scappato dagli Stati Uniti perché mi piace il calcio com'è qui, con promozioni e retrocessioni. Non è giusto un, cosa che in America non esiste. Lì le squadre non vanno in fallimento come qui ma a questo devono pensare gli imprenditori". Il presidente della Fiorentina, Rocco, si esprime così in merito alla. "Il comportamento dei 12 club è stato irrispettoso, sono venuto qui rispettando le regole e ilcalcio europeo. Se le cose cambiano dopo due anni, dopo che ho investito tanti soldi, non va bene né a me né ai tifosi né alla Fiorentina -aggiungeal sito del club viola-. Ho fatto tanti progetti nelle mie aziende ma non è mai capitato che ...