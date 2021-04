Super League, così è fallito il golpe dei super ricchi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - La parola fine all'operazione superlega, una sorta di golpe realizzato 'a freddo' dai 12 club più ricchi e blasonati (e indebitati) del mondo viene pronunciata dal suo più grande sponsor, Andrea Agnelli, quando stamattina dichiara la resa: "Ad essere onesto, non possiamo andare avanti". Cosa c'è alla base di questo incredibile flop? Come è possibile che 12 società (e 12 azionisti tra i più ricchi e potenti del mondo) abbiano fatto un errore così clamoroso sottovalutando tutti gli elementi che si sono scatenati contro il loro progetto? La spiegazione più probabile viene data all'AGI da fonti della Uefa che rivelano particolari inediti dei giorni che hanno preceduto il tentato 'golpe'. Cronaca di un flop (annunciato) Andiamo con ordine. VENERDÌ 16 APRILE, ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - La parola fine all'operazionelega, una sorta direalizzato 'a freddo' dai 12 club piùe blasonati (e indebitati) del mondo viene pronunciata dal suo più grande sponsor, Andrea Agnelli, quando stamattina dichiara la resa: "Ad essere onesto, non possiamo andare avanti". Cosa c'è alla base di questo incredibile flop? Come è possibile che 12 società (e 12 azionisti tra i piùe potenti del mondo) abbiano fatto un erroreclamoroso sottovalutando tutti gli elementi che si sono scatenati contro il loro progetto? La spiegazione più probabile viene data all'AGI da fonti della Uefa che rivelano particolari inediti dei giorni che hanno preceduto il tentato ''. Cronaca di un flop (annunciato) Andiamo con ordine. VENERDÌ 16 APRILE, ...

Advertising

juventusfc : Comunicazione relativa al progetto Super League: - Inter : ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - OfficialASRoma : Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASRoma - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: ???| Florentino Perez: 'Non solo per noi, NON ci saranno acquisti importanti quest'estate, per NESSUN club, senza la Su… - drugoju : @romeoagresti @GoalItalia e se come dice Florentino la Super League dovesse partire con altre soluzioni? il tapiro dove se lo mette? -