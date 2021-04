Sottomarino scomparso, solo 72 ore di tempo prima di finire l’ossigeno: continuano le ricerche (Di giovedì 22 aprile 2021) solo 72 ore di ossigeno. Il Sottomarino scomparso a Bali ha ancora questa piccolissima autonomia prima che le 53 persone a bordo non possano più respirare. La Marina indonesiana ha avviato una vera e propria corsa contro il tempo per ritrovare il sommergibile KRI Nanggala 402 con cui si sono persi i contatti ieri a circa 95 chilometri a nord dalla costa dell’isola indonesiana. Sono state mobilitate per le ricerche sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Singapore, Australia e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto aiuto. È da circa 24 ore che non si hanno contatti col Sottomarino scomparso, l’unico segno della presenza del sommergibile, ha fatto sapere il ministero della Difesa, è stata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)72 ore di ossigeno. Ila Bali ha ancora questa piccolissima autonomiache le 53 persone a bordo non possano più respirare. La Marina indonesiana ha avviato una vera e propria corsa contro ilper ritrovare il sommergibile KRI Nanggala 402 con cui si sono persi i contatti ieri a circa 95 chilometri a nord dalla costa dell’isola indonesiana. Sono state mobilitate per lesei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Singapore, Australia e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto aiuto. È da circa 24 ore che non si hanno contatti col, l’unico segno della presenza del sommergibile, ha fatto sapere il ministero della Difesa, è stata una ...

