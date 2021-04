Scuola: Bianchi, 'protocollo con ordine psicologi sia d'aiuto per ragazzi ed anche istituzioni' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma , 22 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo sviluppato insieme un protocollo che deve essere di aiuto non solo ai singoli ragazzi ma anche alle istituzioni. La Scuola deve essere luogo di attenzione e accompagnamento ai ragazzi, in quella fase straordinaria della vita che ti porta dall'essere un bambino ad adolescente". Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenendo all''incontro 'Giovani e psicopandemia. Quali risposte', organizzato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, ha aggiunto: "Tutto questo ponderato per la condizione pandemica rende assolutamente necessario per l'istituzione Scuola avere un supporto" per gli educatori, come il protocollo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma , 22 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo sviluppato insieme unche deve essere dinon solo ai singolimaalle. Ladeve essere luogo di attenzione e accompagnamento ai, in quella fase straordinaria della vita che ti porta dall'essere un bambino ad adolescente". Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizioche, intervenendo all''incontro 'Giovani e psicopandemia. Quali risposte', organizzato dal Consiglio nazionale dell'degli, ha aggiunto: "Tutto questo ponderato per la condizione pandemica rende assolutamente necessario per l'istituzioneavere un supporto" per gli educatori, come ilcon ...

TV7Benevento : Scuola: Bianchi, 'protocollo con ordine psicologi sia d'aiuto per ragazzi ed anche istituzioni'... - TV7Benevento : Scuola: Bianchi, 'pandemia ha esasperato disagio giovani, adesso insostenibile'...