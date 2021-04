Rummenigge: “Non credo possibile una pace tra Agnelli e Ceferin. La Super Lega era composta da 12 squadre non solo dalla Juve” (Di giovedì 22 aprile 2021) Karl Heinz Rummenigge raggiunto da Tuttosport, ha così espresso la sua opinione in merito alla Super Lega e alla situazione di Andrea Agnelli. Queste le dichiarazioni del dirigente del Bayern Monaco. Su una possibile tregua tra Agnelli e Ceferin: “Non so se la pace tra i due sarà possibile, Ceferin è molto deluso. Detto questo, la SuperLega era composta da 12 squadre. Non solo da Agnelli”. Su Agnelli: “Se abbiamo parlato? No, ma per mia scelta. Non è il momento di chiamarlo. Non è importante sentirsi velocemente. Meglio far sbollire la cosa. Poi capirò da Andrea le motivazioni che lo hanno portato a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Karl Heinzraggiunto da Tuttosport, ha così espresso la sua opinione in merito allae alla situazione di Andrea. Queste le dichiarazioni del dirigente del Bayern Monaco. Su unatregua tra: “Non so se latra i due saràè molto deluso. Detto questo, laerada 12. Nonda”. Su: “Se abbiamo parlato? No, ma per mia scelta. Non è il momento di chiamarlo. Non è importante sentirsi velocemente. Meglio far sbollire la cosa. Poi capirò da Andrea le motivazioni che lo hanno portato a ...

