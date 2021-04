Rizzoli | «Quella volta a Gerusalemme capii che…» – VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nicolaracconta un aneddoto relativo ad una gara di Champions League a: le sue parole –Nicolaracconta gli aneddoti della sua carriera. Ecco quello relativo alla gara tra Beitare Copenhagen. SQUADRA FORTISSIMA – «L’ho capito nella stagione 2007/2008. Andammo a fare una partita di preliminari di Champions League a, dove non si giocava da 8 anni, Beitar-Copenhagen. La gara fu difficile, andò ai supplementari. La squadra di casa segna nei supplementari ma uno dei miei assistenti mi indica il fuorigioco e io l’annullo. Il mio assistente mi disse che era fuorigioco di un ginocchio, di 20 centimetri. Rividi le immagini e davvero erala misura». L'articolo ...

Nicola Rizzoli racconta un aneddoto relativo ad una gara di Champions League a Gerusalemme: le sue parole – VIDEO Nicola Rizzoli racconta gli aneddoti della sua carriera. Ecco quello relativo alla gar ...