Raccolta record per Forever Bambù: 11 milioni in una campagna crowdfunding di 8 mesi (Di giovedì 22 aprile 2021) Una Raccolta record quella che sta concludendo Forever Bambù, realtà impegnata nella piantumazione del Bambù gigante, mediante l'agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, alimentari ed energetici. La società, infatti, in soli otto mesi ha raccolto sulla piattaforma Opstart, oltre 10.800.000 euro di investimento da più di 600 persone, superando il traguardo degli oltre 1000 soci e affermandosi sempre di più come realtà leader nel mondo della green economy. Si tratta della campagna di maggior successo di sempre, in Europa e in UK, per ammontare di capitali raccolti. L'azienda utilizza il metodo di coltivazione biologico e biodinamico certificato e innovative tecniche come l'agricoltura simbiotica e l'elettrocoltura, tutelando la biodiversità, migliorando ...

Raccolta record per Forever Bambù: 11 milioni in una campagna crowdfunding di 8 mesi QuiFinanza

