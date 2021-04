Pasticceria Adriano | torte e panettone per tutte le mamme E i fiori in regalo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasticceria Adriano

Monza Today

Parliamo di via Garibaldi, dove resistono le delizie dellaTorino col suo arredamento d'... Una festa resa impossibile dalla improvvisa scomparsa diBalestrieri, il barbiere che ......scelte senza compromessi e poi trasformate daDel Mastro. Descritta come 'una colomba che chiarisce sin dall'aspetto che si è ben lontani dall'opulenza di un grande lievitato da', ...Adriano Anastasio produce e vende panettone tutto l’anno. E per la primavera e l’estate i suoi cavalli di battaglia sono le mousse e i semifreddi.Tordomatto Via Pietro Giannone, 24 – 00195 Roma Tel. 06/69352895 Sito Internet: www.tordomattoroma.com Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 20€, primi 20€, secondi 30€, dolci 15€ Giorno di chiusura: ...