Nel 2020 debito pubblico pari al 9,5% del Pil (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-156.860 milioni di euro) è stato pari al 9,5% del Pil, in aumento di circa 129 miliardi rispetto al 2019 (-27.901 milioni di euro, corrispondente all’1,6% del Pil). Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato negativo e pari al -6% del Pil, con un peggioramento di 7,8 punti percentuali rispetto al 2019. La spesa per interessi, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l’impatto delle operazioni di swap , è stata pari al 3,5% del Pil, con una aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2019. Lo rileva l’Istat. A fine 2020 il debito pubblico, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-156.860 milioni di euro) è statoal 9,5% del Pil, in aumento di circa 129 miliardi rispetto al 2019 (-27.901 milioni di euro, corrispondente all’1,6% del Pil). Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato negativo eal -6% del Pil, con un peggioramento di 7,8 punti percentuali rispetto al 2019. La spesa per interessi, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l’impatto delle operazioni di swap , è stataal 3,5% del Pil, con una aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2019. Lo rileva l’Istat. A fineil, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno ...

