Nasce #verdeOppo | subito 1000 alberi per la Giornata Mondiale della Terra

(Di giovedì 22 aprile 2021) #verdeOppo is the new black, verrebbe da dire. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Oppo, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, dona 1.000 alberi alle foreste di Ecuador e Camerun, con l’obiettivo di contribuire a rendere il pianeta più green.

"Non ci piace solo fotografarli, ci piace vederli crescere": è da questo claim che nasce #verdeOppo, una foresta di alberi, realizzata in collaborazione con Treedom, che in 10 anni ha piantato oltre 2 milioni di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia.