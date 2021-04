Napoli-Lazio 5-2, il risultato e i gol (Di giovedì 22 aprile 2021) Manita del Napoli che batte 5-2 la Lazio nella sfida Champions del ‘Maradona’ grazie a un super Insigne autore di una doppietta al 7? su rigore e al 53? e ai gol di Politano al 12?, Mertens al 65? e Osimhen all’80’, che permettono agli azzurri di restare pienamente in corsa per partecipare alla prossima edizione della più importante competizione europea per club. Si ferma invece dopo 5 vittorie la corsa dei biancocelesti ai quali non bastano le reti di Immobile al 70? e Milinkovic-Savic al 74? a partita compromessa. In classifica i partenopei restano quinti ma salgono a quota 63, a tre lunghezze dal Milan secondo e a due da Atalanta e Juventus, i capitolini sono sesti con 58 punti e una partita da recuperare. Inizio di partita convulso. Al 4? intervento nell’area del Napoli con Hysaj che con la mano tocca la spalla di Lazzari, ... Leggi su funweek (Di giovedì 22 aprile 2021) Manita delche batte 5-2 lanella sfida Champions del ‘Maradona’ grazie a un super Insigne autore di una doppietta al 7? su rigore e al 53? e ai gol di Politano al 12?, Mertens al 65? e Osimhen all’80’, che permettono agli azzurri di restare pienamente in corsa per partecipare alla prossima edizione della più importante competizione europea per club. Si ferma invece dopo 5 vittorie la corsa dei biancocelesti ai quali non bastano le reti di Immobile al 70? e Milinkovic-Savic al 74? a partita compromessa. In classifica i partenopei restano quinti ma salgono a quota 63, a tre lunghezze dal Milan secondo e a due da Atalanta e Juventus, i capitolini sono sesti con 58 punti e una partita da recuperare. Inizio di partita convulso. Al 4? intervento nell’area delcon Hysaj che con la mano tocca la spalla di Lazzari, ...

Advertising

SquawkaNews : Napoli 5-2 Lazio FT: A five star display from Napoli. ? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - luca_fly1 : RT @Delirio897J: MILAN -> Lazio, Benevento, Juventus, Torino, Cagliari, Atalanta. ATALANTA -> Bologna, Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa, M… - infoitinterno : Napoli - Lazio 5-2: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio -