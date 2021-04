Meteo Roma: previsioni di venerdì 23 aprile, tornano le nuvole (Di giovedì 22 aprile 2021) La giornata di oggi, giovedì 22 aprile, è tutt’altro che positiva dal punto di vista Meteorologico. Sulla Capitale infatti ci sarà pioggia almeno fino al pomeriggio. Durante le ore serali dovrebbe esserci un miglioramento e i rovesci dovrebbero terminare. Nel corso della gioranata di domani non dovrebbero esserci piogge, ma solo nuvole. Secondo le ultime previsioni Meteo di Roma infatti venerdì 23 aprile 2021 sarà una gioranta ricca di nubi sulla Città Eterna. Si tratterà comunque di una nuvolosità di passaggio in quanto il weekend sarà caratterizzato dal bel tempo secondo gli esperti de IlMeteo.it. previsioni Meteo di venerdì 23 aprile a Roma Il ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 22 aprile 2021) La giornata di oggi, giovedì 22, è tutt’altro che positiva dal punto di vistarologico. Sulla Capitale infatti ci sarà pioggia almeno fino al pomeriggio. Durante le ore serali dovrebbe esserci un miglioramento e i rovesci dovrebbero terminare. Nel corso della gioranata di domani non dovrebbero esserci piogge, ma solo. Secondo le ultimediinfatti232021 sarà una gioranta ricca di nubi sulla Città Eterna. Si tratterà comunque di una nuvolosità di passaggio in quanto il weekend sarà caratterizzato dal bel tempo secondo gli esperti de Il.it.di23Il ...

