Mertens, serata da record ma le lacrime sono di tristezza (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Lazio è terminata con un roboante 5-2. Tutta la scena però è per Dries Mertens che ha eguagliato i 102 gol in maglia azzurra in Serie A di Antonio Vojak. Un record che però non è stato festeggiato alla grande per il dolore del lutto che ha colpito nei giorni scorsi l'attaccante belga. L'esultanza del gol è infatti tutta dedicata alla nonna che è scomparsa alcuni giorni fa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

