MEF, il 27 aprile asta BTP short term e BTP-I (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il prossimo 27 aprile il ministero dell’Economia e delle Finanze offrirà in asta titoli di Stato a medio e lungo termine per massimi 5,5 miliardi di euro. È quanto annuncia il Mef in una nota. Nel dettaglio saranno offerte la terza tranche del BTp short term (scadenza 29/11/2022) per un importo compreso tra 3,25 e 3,75 miliardi; la settima tranche del BTp a 5 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro (scadenza 15/05/2026) per un importo compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro; e la seconda tranche del BTp a 30 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro (scadenza 15/05/2051) per un importo compreso tra 500 e 750 milioni di euro. Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il prossimo 27il ministero dell’Economia e delle Finanze offrirà intitoli di Stato a medio e lungoine per massimi 5,5 miliardi di euro. È quanto annuncia il Mef in una nota. Nel dettaglio saranno offerte la terza tranche del BTp(scadenza 29/11/2022) per un importo compreso tra 3,25 e 3,75 miliardi; la settima tranche del BTp a 5 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro (scadenza 15/05/2026) per un importo compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro; e la seconda tranche del BTp a 30 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro (scadenza 15/05/2051) per un importo compreso tra 500 e 750 milioni di euro.

