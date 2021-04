Manuela Bailo | uccisa da Fabrizio Pasini | le accuse all’uomo

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 aprile 2021), fudal suo amante, sua sorella dichiarò che per lei era un vero e proprio compagno di vita, parlavano di figli., l’uomo che l’haavrà solo 16 anni di carcere (Facebook)L’assassino diè stato condannato a 16 anni di carcere perché non gli è stata riconosciuta la premeditazione del delitto, nonostante la ragazza sia stata, per poi esser messa in alcuni sacchi della spazzatura per poi esser gettata in una vasca di liquami. La donn aveva 32 anni quando conobbe un uomo 15 anni più grande di lei, era sposato, ma aveva diverse relazioni extraconiugali, continuava a prendere in giro la donna parlandole di figli ...