L'Atalanta segna, spreca e Cristante la riprende. Ma il pari non serve alla Roma (Di giovedì 22 aprile 2021) Atalanta a tratti irresistibile, ma troppo sprecona: e così è arrivata la beffa dell'ex Cristante. Niente secondo posto per Gasp. Primo tempo dominato dalla Dea, che già prima dell'1 - 0 di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021)a tratti irresistibile, ma troppo sprecona: e così è arrivata la beffa dell'ex. Niente secondo posto per Gasp. Primo tempo dominato dDea, che già prima dell'1 - 0 di ...

Advertising

romaforever_it : L'Atalanta segna, spreca e Cristante la riprende. Ma il pari non serve alla Roma - TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Atalanta - Segna sempre Malinovskyi, Muriel si divora il gol del KO - sportli26181512 : L'Atalanta segna, spreca e Cristante la riprende. Ma il pari non serve alla Roma: L'Atalanta segna, spreca e Crista… - Gazzetta_it : #SerieA. L'#Atalanta segna, spreca, e #Cristante la riprende. Ma il pari non serve alla #Roma - adeleofthrones : Giocano finché non segna l’Atalanta? -