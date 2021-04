L'Atalanta non supera la Roma: fallito l'assalto al secondo posto (Di giovedì 22 aprile 2021) Emozioni e parità all'Olimpico nella sfida al sapore d'Europa tra Roma e Atalanta. Orobici padroni del campo per tutto il primo tempo e meritatamente in vantaggio grazie a un gol di Malinovskyi che ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Emozioni e parità all'Olimpico nella sfida al sapore d'Europa tra. Orobici padroni del campo per tutto il primo tempo e meritatamente in vantaggio grazie a un gol di Malinovskyi che ...

FBiasin : 'Le parole di #Ceferin certificano il lavoro dell'#Atalanta. Ma sono state scritte falsità: #Milan,#Inter,#Juve son… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - ZZiliani : Molto bene @OfficialASRoma e ricorda: cerca di arrivare settima, non è detto che nella prossima #Champions tu non c… - drezzoni : RT @il_Malpensante: l'Atalanta non vince e ci regala il Milan come avversario diretto (al momento). Quindi 84 punti bastano per la semplice… - xcitto1 : @VincenzoOrab96 Il mio era per dire che fosse per me non prenderei mai più un giocatore dell’Atalanta o del sassuol… -