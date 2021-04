Isola dei Famosi puntata 22-4- 2021, liti feroci e nuovi naufraghi in arrivo: ecco chi sono (Di giovedì 22 aprile 2021) Si preannuncia una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 particolarmente scoppiettante stasera, lunedì 22 aprile 2021. Oltre ad affrontare le dinamiche di gruppo, e dunque le feroci liti che stanno tenendo banco in Honduras tra i naufraghi divisi in diverse fazioni. a Cayo Cochinos sbarcheranno ben quattro nuovi naufraghi. In realtà sono cinque, ma Ignazio Moser sbarcherà nel corso della prossima puntata oppure, visto che ha avuto problemi con lo scalo in Messico, quella dopo ancora. I quattro nuovi concorrenti in gioco sono la modella Manuela Ferrera, conosciuta per la sua partecipazione a “Tiki Taka” e per il suo calendario sexy; Emanuela ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Si preannuncia una nuovadell’deiparticolarmente scoppiettante stasera, lunedì 22 aprile. Oltre ad affrontare le dinamiche di gruppo, e dunque leche stanno tenendo banco in Honduras tra idivisi in diverse fazioni. a Cayo Cochinos sbarcheranno ben quattro. In realtàcinque, ma Ignazio Moser sbarcherà nel corso della prossimaoppure, visto che ha avuto problemi con lo scalo in Messico, quella dopo ancora. I quattroconcorrenti in giocola modella Manuela Ferrera, conosciuta per la sua partecipazione a “Tiki Taka” e per il suo calendario sexy; Emanuela ...

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - ViorelTurci : Ma cosa aspettano a fare un bel televoto Gilles vs Ciufoli? Almeno uno dei due ce lo leviamo dal mezzo. #isola - ssicuramentee2 : Ma questi Uomini fanno tanto gli UOMINI e poi guarda che MERDE CHE SONO!! Nemmeno sapete fare gli Uomini e volete e… -