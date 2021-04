Insulti e pugni dal branco davanti ai prof, la scritta “spastico” sulla schiena: 15enne si rifiuta di tornare a scuola (Di giovedì 22 aprile 2021) Insulti e pugni dal branco davanti ai prof, la scritta “spastico” sulla schiena. Insulti, offese, calci e pugni del branco contro un ragazzo, uno solo, studente 15enne di un istituto superiore di Maglie. Vessato al punto tale da non voler più tornare a scuola. Sette studenti residenti nel Basso Salente sono ora indagati dalla Procura dei Minori del tribunale di Lecce per stalking, percosse e diffamazione. Avrebbero perseguitato uno studente 15enne, con ripetute aggressioni fisiche e verbali. Il pm Simona Filoni della Procura dei Minori del Tribunale di Lecce ha chiuso le indagini su un presunto caso di bullismo ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 aprile 2021)dalai, la, offese, calci edelcontro un ragazzo, uno solo, studentedi un istituto superiore di Maglie. Vessato al punto tale da non voler più. Sette studenti residenti nel Basso Salente sono ora indagati dalla Procura dei Minori del tribunale di Lecce per stalking, percosse e diffamazione. Avrebbero perseguitato uno studente, con ripetute aggressioni fisiche e verbali. Il pm Simona Filoni della Procura dei Minori del Tribunale di Lecce ha chiuso le indagini su un presunto caso di bullismo ...

Advertising

rep_bari : Insulti, calci e pugni su 15enne a scuola: dopo mesi di soprusi chiuse le indagini per 7 bulli nel Salento [di Fran… - MrCacco02 : @CarmeloFerrara crimini, aggressioni e discriminazioni mossi perché si è gay, lesbiche ecc cosa che agli etero non… - _filha_da_lua : @past4lsugo Ma questo non giustifica gli insulti e i pugni. Posso capire l’assenza fino ad un certo punto. Ma se se… - Delta28153520 : @MadameA02 Madame , il tema è molto delicato e non sapremo mai cosa passa in quel momento nella testa delle person… - Andrews_Blog : Sicilia, aggressione omofoba ad Augusta: Calci, pugni, insulti omofobi dal branco perché ‘femminile’ e ‘inadatto’ m… -