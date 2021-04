Infortunio Inglese | operazione e stagione finita

(Di venerdì 23 aprile 2021)per Roberto: l’alla caviglia ha reso necessaria l’al culmine di un periodo davvero negativo per l’attaccante Un anno da dimenticare per Roberto. Il centravanti del Parma è stato infatti vittima di numerosi infortuni, l’ultimo dei quali alla caviglia sinistra. Dato il persistere della sintomatologia, è stata necessaria l’chirurgica di stabilizzazione. L’è perfettamente riuscita. L’atleta, dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà il percorso terapeutico per il completo recupero agonistico all’inizio della prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come comunicato nel report quotidiano della società gialloblù, Roberto Inglese è stato operato per stabilizzare la caviglia sinistra: 'L'operazione è perfettamente riuscita - si legge nella nota - e ...