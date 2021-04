Il numero due di Confindustria assicura che non ci sarà uno tsunami occupazionale

(Di giovedì 22 aprile 2021) «Col blocco dei licenziamenti si pensa di mettere tutto il sistema sotto una bolla pensando che poi, finita la pandemia, tutto ritorni come prima. Ma noncosì», dice il vicepresidente diMaurizio Stirpe alla Stampa. Ieri, in occasione del tavolo al ministero del Lavoro, ildue degli industriali ha rispedito al mittente la nuova richiesta dei sindacati di prolungare il divieto di licenziare generalizzato dopo il 30 giugno «almeno fino al 31 ottobre». Mentre da Confapi è arrivata la proposta di mediazione di arrivare al 31 agosto come data «non prorogabile». La paura è quella di uno, soprattutto dopo che l’Istat ha già certificato la perdita di 1 milione di posti di lavoro in un anno. «Ma noi», dice Stirpe, «non abbiamo questa percezione. Per cui non ...

Advertising

RobertoBurioni : La data certa della riapertura delle attività al chiuso dipende da due cose. La prima è il numero di vaccinati, e b… - Grand_Battery : RT @beretta_g: Tra i primi 5 Stati per numero di esecuzioni capitali, due regimi (Egitto e Arabia Saudita) sono sostenuti e riforniti di #a… - Geopoliticainfo : ???? In uscita sabato il 7° numero di “A Stelle e Strisce”, la newsletter del Centro Studi sugli Stati Uniti d’Americ… - INTROJKH : @EGH0BI noi due le fan numero uno di naomi e changkyun ahhaha - Efisio31251859 : RT @Yi_Benevolence: Il golpe ha le sue fondamenta nelle mancate cure della polmonite e nel numero dei morti artificiale. Su queste due cose… -

Ultime Notizie dalla rete : numero due

L'HuffPost

... che nell'inchiesta sulle gallerie è stato anche per qualche settimana agli arresti domiciliari, successivamente revocati, l'exPaolo Berti e l'extre Michele Donferri Mitelli. ...... in tutto il mondo, hanno conquistato la libertà in sella allaruote più amata. Vespa ne ha ... Sulle fiancate e sul parafango anteriore compare il75 in una tonalità più accentuata, a creare ...Il Lazio non si ferma. E va oltre le indicazioni del generale Francesco Paolo Figliuolo. In una nota inviata alle regioni il commissario straordinario per l'emergenza Covid ...L’analisi sulle vaccinazioni per il periodo dal 16 al 22 aprile a 24 ore dal bilancio definitivo: la media giornaliera supera l’obiettivo fissato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid. P ...