Hacker rubano progetti di nuovi prodotti alla Apple e chiedono il riscatto: “Dateci 50 milioni di dollari” (Di giovedì 22 aprile 2021) Un gruppo di Hacker ha chiesto ad Apple un riscatto di 50 milioni di dollari dopo aver sottratto a un fornitore i progetti per diversi nuovi prodotti della casa californiana, che includerebbero due modelli di portatili MacBook e un nuovo Apple Watch. Il gruppo ha iniziato a rendere pubblici i documenti martedì 20 aprile, lo stesso giorno in cui Apple ha tenuto un evento per presentare diversi nuovi modelli, tra cui un iMac più sottile e dotato del nuovo microchip prodotto internamente dall’azienda, mostrato anche nelle immagini diffuse dagli Hacker. Il gruppo “Sodin” ha dichiarato sul proprio blog di aver utilizzato il ransomware REvil e di essere arrivato a sottrarre direttamente i ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Un gruppo diha chiesto adundi 50didopo aver sottratto a un fornitore iper diversidella casa californiana, che includerebbero due modelli di portatili MacBook e un nuovoWatch. Il gruppo ha iniziato a rendere pubblici i documenti martedì 20 aprile, lo stesso giorno in cuiha tenuto un evento per presentare diversimodelli, tra cui un iMac più sottile e dotato del nuovo microchip prodotto internamente dall’azienda, mostrato anche nelle immagini diffuse dagli. Il gruppo “Sodin” ha dichiarato sul proprio blog di aver utilizzato il ransomware REvil e di essere arrivato a sottrarre direttamente i ...

