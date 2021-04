Grillo: Orlando, 'aberrante, per consolidare alleanza con M5s attendiamo guida Conte' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Grillo non mi piaceva quando faceva il Pm, figuriamoci da avvocato. I processi per via mediatica sono una aberrazione, ma non mi pare non siano arrivate parole chiare dal Pd". Lo ha detto Andrea Orlando, a Omnibus, parlando del video di Beppe Grillo sulla vicenda del figlio. "Il percorso di alleanza con il M5s è complicato, ci sono ancora dei tratti populisti che in qualche modo conoscevamo. Proprio per questo dobbiamo fare in modo che l'alleanza si consolidi, perchè emergano questi tratti e vengano isolati -ha spiegato il ministro del Lavoro-. Il M5s è cambiato in questi mesi grazie all'alleanza con il Pd, deve cambiare di più, questa è la sfida". Orlando ha proseguito: "Conte deve iniziare a guidare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) - "non mi piaceva quando faceva il Pm, figuriamoci da avvocato. I processi per via mediatica sono una aberrazione, ma non mi pare non siano arrivate parole chiare dal Pd". Lo ha detto Andrea, a Omnibus, parlando del video di Beppesulla vicenda del figlio. "Il percorso dicon il M5s è complicato, ci sono ancora dei tratti populisti che in qualche modo conoscevamo. Proprio per questo dobbiamo fare in modo che l'si consolidi, perchè emergano questi tratti e vengano isolati -ha spiegato il ministro del Lavoro-. Il M5s è cambiato in questi mesi grazie all'con il Pd, deve cambiare di più, questa è la sfida".ha proseguito: "deve iniziare are il ...

Advertising

danielamarch8 : RT @La7tv: #omnibus Il Ministro @AndreaOrlandosp sul video di #Grillo e le ripercussioni sull'alleanza tra #PD e #M5S: 'Grillo non mi piace… - TV7Benevento : Grillo: Orlando, 'aberrante, per consolidare alleanza con M5s attendiamo guida Conte'... - Elisabe94838092 : RT @La7tv: #omnibus Il Ministro @AndreaOrlandosp sul video di #Grillo e le ripercussioni sull'alleanza tra #PD e #M5S: 'Grillo non mi piace… - La7tv : #omnibus Il Ministro @AndreaOrlandosp sul video di #Grillo e le ripercussioni sull'alleanza tra #PD e #M5S: 'Grillo… - sono_francesca : #Orlando sta dicendo che #Grillo non gli è mai piaciuto, il #M5S è un movimento populista (orrore) e pieno di magag… -