Governance | riforme | obiettivi | cosa c’è e cosa manca nella bozza del Recovery Plan di Draghi Domani il Cdm

(Di giovedì 22 aprile 2021) Stamattina a Palazzo Chigi si è tenuta la riunione del premier Marioe del titolare del Mef, Daniele Franco, con i capidelegazione dei partiti della maggioranza e i ministri coinvolti sul dossier Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Sul tavolo ladelchedovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri (Cdm) in vista della presentazione alle camere della settimana prossima. La riunione è durata circa due ore. Secondo lamira a ottenere il massimo impatto sulla crescita con sedici categorie di spesa e l’obiettivo di usare fino in fondo tutte le risorse del Next Generation EU per ristrutturare e rilanciare l’economia italiana. Dopo che il premier avrà illustrato il Pnrr alle Camere, tra il 28 e il 29 ...

...governo pensa anche a "settoriali specifiche come nuove regole per la produzione di rinnovabili e interventi sul contratto di programma per le Ferrovie". Per quel che riguarda la...Ci saranno anche 'settoriali specifiche, come nuove regole per la produzione di rinnovabili e interventi sul contratto di programma per le Ferrovie'. Quanto allaè prevista la ' ...Sei missioni, 39 assi e interventi sui punti fragili del sistema Paese: domani il Piano arriva in Cdm. Intanto in Ue il Portogallo batte tutti sul tempo ...Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) saranno accompagnate anche da due riforme strutturali della giustizia e della Pubblica ...