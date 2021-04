"Giù dalla finestra, non avevo più nulla". Il dramma segreto di Pupo: gelo in studio, Bortone sconcertata (Di giovedì 22 aprile 2021) "C'è stato un momento in cui ho pensato di farla finita": Pupo ha parlato di un periodo non facile della sua vita a Oggi è un altro giorno, in studio con Serena Bortone. A segnarlo, in passato, è stata soprattutto la dipendenza dalle scommesse e dal gioco d'azzardo "Mi è toccato toccare il fondo, ero miliardario e a un certo punto ero indigente, non avevo più nulla. Questo dramma mi ha toccato, ma mi ha insegnato molto più del successo", ha confessato il celebre cantante. Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, ha raccontato con precisione il momento nel quale ha pensato al suicidio: "Parcheggiai la mia Jaguar nella corsia di emergenza, era molto stretta, su un viadotto che collega l'Emilia Romagna e la Toscana. avevo perso tutto invece di aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) "C'è stato un momento in cui ho pensato di farla finita":ha parlato di un periodo non facile della sua vita a Oggi è un altro giorno, incon Serena. A segnarlo, in passato, è stata soprattutto la dipendenza dalle scommesse e dal gioco d'azzardo "Mi è toccato toccare il fondo, ero miliardario e a un certo punto ero indigente, nonpiù. Questomi ha toccato, ma mi ha insegnato molto più del successo", ha confessato il celebre cantante., all'anagrafe Enzo Ghinazzi, ha raccontato con precisione il momento nel quale ha pensato al suicidio: "Parcheggiai la mia Jaguar nella corsia di emergenza, era molto stretta, su un viadotto che collega l'Emilia Romagna e la Toscana.perso tutto invece di aver ...

Advertising

pbersani : Questo appello chiama tutti a reagire. Giù le mani da Roberto e dalla sanità di tutti e per tutti!… - muffvns : RT @happytomlivson: non dico che il termine dittatore sia giusto in questo contesto indipendentemente dalla persona però mi chiedo perché c… - shokokarmgdr : @gojokarmgdr e tu giù le mani dalla senpai - happytomlivson : non dico che il termine dittatore sia giusto in questo contesto indipendentemente dalla persona però mi chiedo perc… - _Giu_antonelli_ : RT @alfano_isabel: La teoria del Trickle-Up & Down nel mondo della #moda. Nel Trickle up il #trend parte dalla massa e nel Trickle down pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù dalla Sondaggi politici Supermedia: torna a crescere la Lega, in calo il Pd, Forza Italia va giù Sono i dati offerti dalla Supermedia di Termometro Politico. Si tratta del sunto dei dati raccolti da sei spot di rilevazione: Swg, Termometro Politico, Tecnè, Noto, Emg e Piepoli e riguardano la ...

Amici 20, Alessandra Amoroso incontra Giulia Stabile: "Mi piace molto la tua personalità, io ero così" Mi sono sentita in colpa perché mi sono allontanata dalla mia famiglia. Per il successo. Poi c'è ... Come se me lo avessero riformato il cuoricino, che era tanto giù" . Scopri le ultime news su Amici .

Parma, presidente della Provincia pubblica post Salvini a testa in giù La Repubblica Sono i dati offertiSupermedia di Termometro Politico. Si tratta del sunto dei dati raccolti da sei spot di rilevazione: Swg, Termometro Politico, Tecnè, Noto, Emg e Piepoli e riguardano la ...Mi sono sentita in colpa perché mi sono allontanatamia famiglia. Per il successo. Poi c'è ... Come se me lo avessero riformato il cuoricino, che era tanto" . Scopri le ultime news su Amici .