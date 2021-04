Giornata della Terra: al vertice dei leader mondiali sul clima la svolta di Biden (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente statunitense annuncia un taglio alle emissioni di almeno il 50% entro il 2030. Draghi plaude alla svolta americana. Ma Greta Thunberg bacchetta i big: 'Obiettivi insufficienti' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente statunitense annuncia un taglio alle emissioni di almeno il 50% entro il 2030. Draghi plaude allaamericana. Ma Greta Thunberg bacchetta i big: 'Obiettivi insufficienti'

