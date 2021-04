Gessica Notaro, la Cassazione: 'Chi punisce la ex con l'acido non ha attenuanti' (Di giovedì 22 aprile 2021) Ammantare con scuse sentimentali, delusioni amorose anche profonde, l'uso della violenza nei confronti della ex non è accettabile. La Corte di Cassazione questa volta ha assunto una linea durissima ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ammantare con scuse sentimentali, delusioni amorose anche profonde, l'uso della violenza nei confronti della ex non è accettabile. La Corte diquesta volta ha assunto una linea durissima ...

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro Gessica Notaro, la Cassazione: 'Chi punisce la ex con l'acido non ha attenuanti' Il caso trattato dagli ermellini è quello di Edmond Tavares, il 33enne di origini capoverdiane che sfregiò la showgirl riminese Gessica Notaro e che per questo fu condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 ...

"Nessuno sconto a chi sfregia con l'acido" Nessuna attenuante a chi sfregia l'ex. La Cassazione ha messo la parola fine alla vincenda dell'aggressione a colpi di acido di cui è stata vittima Gessica Notaro. Eddy Tavares, il suo ex, deve scontare 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. "Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa" può "contribuire" ad "attenuare la gravità della ...

Gessica Notaro, niente attenuanti per Edson Tavares | La Cassazione: "No a sconti per chi punisce l'ex con l'acido" TGCOM Rimini. Caso Notaro: «Nessuna attenuante per chi sfregia la ex con l'acido» ENRICO CHIAVEGATTI. «Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa», può contribuire ad «attenuare la gravità della condotta sostenuta, nel caso in esame, da lucida preordinazione di mezzi e modi ...

"Chi sfregia una donna con l’acido non merita sconti di pena" Nessuna attenuante a chi sfregia l’ex. La Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda dell’aggressione con acido di cui è stata vittima Gessica Notaro la sera del 10 gennaio 2017 sotto casa sua a ...

