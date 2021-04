Gabriel Garko torna al cinema con le star di Hollywood

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il 20 aprile 2021 a Civitanova Marche (Mc) è stato presentato il nuovo film di Carlo Fusco, regista internazionale, dal titolo “Sull’orlo dell’oblio”, che avrà nel cast gli attori statunitensi Nicolas Cage, Erick Roberts, John Malkovich e l’italiano. Il regista e la sceneggiatrice-attrice, Ieva Lykos, hanno presentato la trama del film che tratterà il tema della saluta mentale, l’alcolismo, e hanno illustrato le tempistiche e le location delle riprese che inizieranno in estate nelle Marche.La consulente psicologa alla sceneggiatura, la dott.ssa Barbara Montisci, ha spiegato come nel film ci siano molti spunti di riflessione, nel tentativo di superare il pregiudizio e lo stigma negativo della malattia psichica che attiva pregiudizi e preconcetti, e crean una sorta di “marchio invisibile” sulla persona disturbata che viene spesso ...

Il sindaco Fabrizio Ciarapica fuga i dubbi che erano sorti durante la conferenza stampa di presentazione di "Sull'orlo dell'oblio", la pellicola con, Nicolas Cage e John Malkovich che ...